Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.
Після прибуття літака в Україну в аеропорту “Бориспіль” лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.
Всі прибулі зобов’язалися самоізолюватись на 14 днів – період інкубаційного періоду коронавірусу.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.