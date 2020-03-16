В аеропорту "Бориспіль" для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту “Бориспіль” лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

Всі прибулі зобов’язалися самоізолюватись на 14 днів – період інкубаційного періоду коронавірусу.