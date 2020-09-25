Про це поінформували в пресслужбі Міністерства соціальної політики України.
Так, відомство склало інформаційний календар підвищення пенсій, “щоб люди бачили, коли і кому заплановані підвищення, в якому розмірі”.
У міністерстві відзначили, що найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж. Так, у осіб старше 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони отримуватимуть не менше 2600 гривень.
Крім того, продовжиться програма доплат для пенсіонерів старше 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років. Також розпочнеться програма для пенсіонерів старше 75 років з повним стажем.
Відповідно до опублікованого календарного плану, передбачені наступні 5 етапів індексації пенсій:
1. Січень 2021 року – підвищення з 2100 до 2400 грн для пенсіонерів у віці від 65 років при наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше (в зв’язку з ростом мінімальної зарплати до 6000 тисяч гривень).
Також будуть продовжені доплати по 500 гривень для осіб старше 80 років.
2. Березень 2021 року – планується індексація пенсій на 11% (з 1 березня).
3. Квітень 2021 року – планується автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу.
4. Липень 2021 року – підвищення з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років.
Розпочнуться щомісячні доплати до пенсії в сумі до 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років. При наявності 20/25 років стажу мінімальна виплата складе 2500 гривень.
При досягненні 80 років доплата збільшиться до 500 гривень, а мінімальна виплата до 2600 гривень. Одиноким пенсіонерам цього віку будуть платити не менше 3342 гривень з урахуванням допомоги на догляд.
Мінімальна пенсія зросте з 1769 до 1854 гривень. Також зростуть надбавки за стаж, учасникам та інвалідам війни, чорнобильцям і т. д.
Щомісячна допомога на догляд одиноким пенсіонерам старше 80 років зросте до 742 гривень.
5. Грудень 2021 року – планується підвищення мінімальної пенсії з 1854 до 1934 гривень.
- В Україні з 1 вересня виріс розмір мінімальної заробітної плати і пенсій. Так, мінімальна зарплата зросла до 5 тисяч гривень на місяць. Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зріс з 1889,20 грн до 2000 грн.