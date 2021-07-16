У Кабінеті Міністрів анонсували отримання Україною 2 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Moderna.

Про це, зокрема, поінформував сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

Він уточнив, що вакцина має надійти у липні.

“Загалом до кінця липня в Україну заплановано постачання понад 8 мільйонів доз вакцин. Окрім Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac, очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський Союз. Додатково у серпні очікуємо, окрім Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax”, – зазначив Шмигаль.

Водночас міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі “Сніданку з 1+1” повідомив, що поставка вакцини очікується вже цими вихідними, 17-18 липня.

“Із суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає в Україну. Це збільшить кількість вакцинацій, які ми проводимо щодня”, – заявив очільник МОЗ.

Ляшко також зазначив, що на сьогодні в Україні вже вакцинували проти коронавірусу однією дозою “близько 17% дорослого населення країни”.

“Мені ще треба піднапружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи. Ми нарощуємося (з вакцинацією, – ред.). Вчора в нас був черговий рекорд: ми зробили 117 тисяч щеплень за добу. Але з наступного тижня буде ще більше”, – запевнив Ляшко.

(На відео – з 7:10)

Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.