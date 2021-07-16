Про це, зокрема, поінформував сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.
Він уточнив, що вакцина має надійти у липні.
“Загалом до кінця липня в Україну заплановано постачання понад 8 мільйонів доз вакцин. Окрім Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac, очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський Союз. Додатково у серпні очікуємо, окрім Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax”, – зазначив Шмигаль.
Водночас міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі “Сніданку з 1+1” повідомив, що поставка вакцини очікується вже цими вихідними, 17-18 липня.
“Із суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає в Україну. Це збільшить кількість вакцинацій, які ми проводимо щодня”, – заявив очільник МОЗ.
Ляшко також зазначив, що на сьогодні в Україні вже вакцинували проти коронавірусу однією дозою “близько 17% дорослого населення країни”.
“Мені ще треба піднапружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи. Ми нарощуємося (з вакцинацією, – ред.). Вчора в нас був черговий рекорд: ми зробили 117 тисяч щеплень за добу. Але з наступного тижня буде ще більше”, – запевнив Ляшко.
(На відео – з 7:10)
Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.
Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.
Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.
Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.
- У грудні 2020 року компанія Moderna оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1% випадків. У квітні цього року після чергового етапу клінічних випробувань в компанії уточнили, що вакцина має ефективність у понад 90% проти випадків COVID-19 і понад 95% проти важких випадків COVID-19.
- У травні компанія Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу COVID-19 на 100% ефективна для дітей у віці від 12 до 17 років.
- Розробники COVID-вакцини компанії Moderna запевняли, що препарат здатен виробляти нейтралізувальні антитіла проти нових штамів коронавірусу, включаючи варіант Delta.
- Комітет з безпеки Європейського медичного регулятора (EMA) дійшов висновку, що міокардит і перикардит можуть виникати досить рідко після вакцинації проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna.