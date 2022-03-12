На засіданні Кабміну 11 березня було прийнято рішення знизити ПДВ на паливо з 20% до 7%. Також було змінено формулу обчислення ціни пального, що має стимулювати постачальників завозити більше палива до України.

Про це повідомила Перша віце-прем’єр-міністерка — Міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

11 березня на засіданні уряду було ухвалено два рішення, завдяки яким вдасться уникнути дефіциту палива на заправках та стримати зростання цін на нього, зауважила Свириденко.

Кабмін затвердив зміни до формули, за якою обчислювалася максимально дозволена ціна на пальне за АЗС. Було збільшено ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі. За словами Юлії Свириденко, це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ціни на паливо додаткові витрати, які виникли після переорієнтації нафтопостачання з Білорусі та РФ на Польщу, Румунію та Угорщину. Таке рішення надасть постачальникам стимул ввозити до України більше пального. Свириденко наголошує, що завіз нафтопродуктів на територію України за старою формулою розрахунку ціни наразі не є вигідним.

Інше прийняте Кабміном рішення стосувалося скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це зменшить обсяг податків, які раніше становили більше половини ціни на пальне. Обидва рішення набудуть чинності одночасно.

Свириденко додала, що нова формула розрахунку ціни буде використовуватись з того часу, коли Верховна Рада проголосує за зниження податків на паливо. Результатом міністерка вбачає збільшення кількості пального без зростання його ціни. Також вона зауважує, що аналогічні рішення про спрощення оподаткування були запроваджені у Польщі та низці країн ЄС.