У Кабінеті міністрів України розглянуть можливість введення надзвичайного стану в країні через спалах коронавірусу COVID-19, тільки якщо це ініціює президент.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Міністр пояснив, що зараз такої необхідності немає.

За його словами, навесні, коли в світі почалася пандемія коронавірусу, вже приготували проект указу президента про введення надзвичайного стану, але він не знадобився.

“Якщо буде потреба і це буде ініційовано президентом України, то ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої необхідності”, – заявив Немчинов.