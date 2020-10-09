Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Міністр пояснив, що зараз такої необхідності немає.
За його словами, навесні, коли в світі почалася пандемія коронавірусу, вже приготували проект указу президента про введення надзвичайного стану, але він не знадобився.
“Якщо буде потреба і це буде ініційовано президентом України, то ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої необхідності”, – заявив Немчинов.
- Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.