Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко пояснив, чому Уряд передав на розвиток доріг у Львівській області 61,55 млн гривень з грошей, які було передбачено для Міністерства охорони здоров’я на удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Про це йшлося під час засідання Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

“У минулу середу Уряд прийняв рішення про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету. Загалом у цьому році мала бути реалізована програма реконструкції лабораторії Національного інституту раку. Хочу звернути увагу, що кошти виділялися у 2018–2019 роках, проте не було практично проведено жодної підготовчої роботи, і тільки в цьому році розпочалася підготовка Міністерством охорони здоров’я і зроблено проєкт, у тому числі проведена державна експертиза”, – сказав Петрашко.

За його словами, в сьогоднішній обстановці на реалізацію цього проєкту МОЗу потрібен час. Тому Уряд за погодження Міністерства охорони здоров’я підтримав рішення міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів щодо перерозподілу коштів цієї програми.

Крім того, Петрашко зазначив, що кошти для реконструкції лабораторії діагностики буде передбачено наступного року.