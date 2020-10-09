Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Він звернув увагу на те, що зростання числа нових випадків захворювання фіксують в містах, де напередодні проходили концерти або були інші заходи, приурочені виборам.

“У мене є відчуття, що у нас безвідповідальні керівники в містах. Це повна безвідповідальність місцевих політиків, які поставили місцеві вибори вище здоров’я своїх громадян”, – сказав міністр.

Немчинов зазначив, що зараз зростання заражень фіксують в Харкові, де за добу захворіли майже 500 осіб, а перед цим був концерт. Аналогічна ситуація була в Дніпрі, де напередодні захворіли близько 300 осіб і теж проводили концерт.

Він зробив акцент на тому, що вже відкрито справу в зв’язку з проведенням концерту в Одесі. У тому випадку, якщо вдасться довести, що людина заразилася коронавірусом на концерті, внаслідок чого померла, організаторам загрожує кримінальна відповідальність.