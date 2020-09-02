Про це він сказав на засідання уряду.
“Я хочу попросити голову Національного банку збрити бороду Володимиру Великому і Ярославу Мудрому і повернути нам наших князів у такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, найкращих гривнях”, – звернувся Немчінов до керівника НБУ Кирила Шевченка.
Нагадаємо, що на гривневих банкнотах першого та другого поколінь Володимир Великий та Ярослав Мудрий були зображені без бороди. У 2000-х роках їх замінили нинішніми купюрами, де князі вже були бородатими.
У 2018 році в обіг випустили монети номіналом 1 грн і 2 грн, які поступово замінюють ці банкноти. Володимир Великий і Ярослав Мудрий на них також мають бороди.
- Раніше повідомлялося, що 3 червня Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 10 гривень.
- 1 жовтня 2019 в Україні перестали бути платіжним засобом дрібні монети 1, 2 і 5 копійок.