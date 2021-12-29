Рішення ухвалили під час засідання Кабміну 29 грудня.
Зокрема, спецмито продовжили на трубопровідне дизельне пальне – 4% та 3% – на скраплений газ.
Також залишено без змін спецмито у 65% на імпорт з Росії усіх типів вугілля, окрім антрацитового, коксівного та бітумінозного.
Термін дії зазначених спецмит спливає 31 грудня 2021 року.
Довідка. Раніше Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг запропонував запровадити єдине спеціальне мито 4-5% на імпорт всіх енергетичних ресурсів з Росії. У 2019 році Україна ввела спецмита на імпорт російського трубопровідного дизпального та зрідженого газу.
- Нагадаємо, народні депутати з партії “Європейська Солідарність” надіслали заяву до Офісу головного прокурора України, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України про державну зраду та фінансування тероризму президентом України Володимиром Зеленським і його оточенням. У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначено, що протягом каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.
Зі вступом на посаду Президента України Зеленського на посаду відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям і вугіллям з тимчасово окупованих територій.
Ці зміни зруйнували енергетичну незалежність України у сфері тепло та електропостачання та зробили Україну залежною від Росії та Білорусі.
- Раніше, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України скасувала своє рішення від 16 квітня, згідно з яким імпорт з Білорусі моторних колісних засобів було обкладено 35% захисним митом.