Кабінет міністрів України продовжив дію спецмит на імпорт з Росії деяких видів енергоресурсів до 31 грудня 2022 року.

Рішення ухвалили під час засідання Кабміну 29 грудня.

Зокрема, спецмито продовжили на трубопровідне дизельне пальне – 4% та 3% – на скраплений газ.

Також залишено без змін спецмито у 65% на імпорт з Росії усіх типів вугілля, окрім антрацитового, коксівного та бітумінозного.

Термін дії зазначених спецмит спливає 31 грудня 2021 року.

Довідка. Раніше Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг запропонував запровадити єдине спеціальне мито 4-5% на імпорт всіх енергетичних ресурсів з Росії. У 2019 році Україна ввела спецмита на імпорт російського трубопровідного дизпального та зрідженого газу.