Віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський запропонував передати до сфери управління його міністерства ще три державні підприємства, серед яких і Павлоградський хімічний завод, що бере участь у створенні бойових ракет.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на проєкт розпорядження Кабінету Міністрів авторства Уруського і результати власного моніторингу діяльності Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім Павлоградського хімзаводу, мова йде також про Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки та Український центр “Безпека”.

У пояснювальній записці до проєкту розпорядження говориться, що до основних завдань Мінстратегпрому віднесено: забезпечення формування і реалізації політики в сфері державної промислової політики, державної політики з розвитку стратегічних галузей промисловості (зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі).

“У зв’язку з цим виникла необхідність віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження належного державного контролю та управління ними на етапі наступних трансформацій у галузях, віднесених до сфери відання Мінстратегпрому”, – йдеться в документі.

Як відзначають у StateWatch, штат очолюваного Уруським міністерства досі не сформований.

Лише нещодавно було завершено відбір до відділу секретно-режимної роботи. Він ще не сформований.

Відтак, міністерство знаходиться фактично на стадії формування і не має допуску до таємниці (допуск до держтаємниці є тільки у міністра Уруського).

“Фактично тільки в середині листопада розпочався добір кадрів у Мінстратегпром. Ще не сформований режимно-секретний відділ. Тому у разі передачі підприємств може бути повністю заблокована робота Павлоградського хімзаводу, який в рамках держоборонзамовлення бере участь у виготовленні ракет “Вільха”, – зазначив голова StateWatch Гліб Канєвський.

Раніше StateWatch повідомляла про те, що Уруський запропонував також передати своєму міністерству авіаконцерн “Антонов” і ще 5 авіапідприємств.