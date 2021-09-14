Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд не планує зупиняти роботу транспорту під час посилення карантинних заходів.

Про це йшлося сьогодні на пресконференції.

“Щодо транспорту, ми будемо вимагати вакцинації водіїв і працівників. Тут підхід буде для всіх однаковим – колективи повинні бути вакцинованими. У “жовтій” зоні мінімум одна доза, в “червоній” зоні – дві дози вакцини. Що стосується пасажирів, буде зберігатися масочний режим, соціальна дистанція”, – зазначив він.

Шмигаль також уточнив, що для проїзду у громадському транспорті та метро у громадян не будуть вимагати сертифікат про вакцинацію, навіть у “помаранчевій” та “червоній” зоні карантину.

“Ми не будемо вимагати у людей у громадському транспорті та метро COVID-сертифікати. Бо це фізично не можливо перевірити усіх в метро у час “пік”, – додав прем’єр.