"Помаранчевий" рівень карантинних обмежень, який діє на території України, означає, що дитячі садки і початкові класи працюють у звичайному режимі.

Про це розповів сьогодні на брифінгу тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він уточнив, на час карантину для шкіл і вишів встановлені обмеження в 20 осіб в аудиторії.

“На сьогодні по всій країні встановлений “помаранчевий” рівень небезпеки і карантинних обмежень. Дитячі садки та 1 – 4 класи працюють у звичайному режимі, але з дотриманням усіх норм карантинних обмежень. Єдиною нормою, якої потрібно дотримуватися, є те, що учні та студенти відвідують аудиторії в кількості не більше ніж 20 осіб”, – зазначив Шкарлет.

Він додав, що “якщо 50% колективів і учнів переходять на самоізоляцію”, такий освітній заклад має “в повному обсязі піти на самоізоляцію”.

(На відео – з 8:10)