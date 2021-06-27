Про це вона розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“В Україні є дві програми для підтримки людей у разі росту тарифів. Перша – це пільги. Це знижка від 25% до 100% у залежності від категорії пільговика. Таких людей 1,6 млн в Україні. По опалювальному сезону я кажу. І середній розмір такої пільги, оплати від держави – 1 тис. грн. Звичайно, друга форма підтримки чи державної програми – це субсидії. Це 3 млн домогосподарств. В опалювальний сезон середній розмір субсидії був 1,8 тис. грн”, – сказала Лазебна.

Міністерка зазначила, що всі, хто минулого опалювального сезону отримував субсидії, цього сезону отримуватимуть їх автоматично.

“Ми сказали: всі, хто отримував субсидію у минулий опалювальний сезон, ми зробимо це без звернення громадян. Органи соцзахисту передадуть ці дані Мінфіну, вони перевірять усі ці критерії. По тих критеріях, якщо нічого не змінилося, всі автоматично отримають перепризначення субсидій. Але є там 400 тис. людей, які прийдуть, принесуть заяву і декларацію про доходи і майновий стан”, – пояснила очільниця міністерства.