У Кабулі біля входу в посольство Росії трапився вибух. Терорист-смертник підірвав вибухівку в столиці Афганістану.

Про це повідомило Al Arabiya.

За даними видання, після вибуху нападника застрелили озброєні охоронці. Це відбулося, коли він підходив до воріт посольства.

“Терорист-смертник не дійшов до цілі, бо його упізнала і застрелила охорона російського посольства”, – заявив начальник поліцейської дільниці Мавлаві Сабір.

Спочатку стосовно загиблих інформації не було. Мавлаві Сабір додав, що від вибуху постраждали російський дипломат і росіянин-охоронець посольства. Можливо, ціллю атаки була група студентів.

Пізніше Reuters поширило інформацію, що дві людини загинули. Загалом внаслідок вибуху постраждали щонайменше 11 осіб. За даними прокремлівського “РИА Новости“, загиблими виявилися двоє співробітників російського посольства.