У неділю, 3 жовтня, у Кабулі (Афганістан) пролунав вибух поблизу мечеті Ід-Гах, де відбувалася церемонія прощання з матір'ю речника руху "Талібан" Забіхули Муджахида.

Про це повідомляє міжнародна телекомпанія Al Jazeera.

За попередньою інформацією, вибух стався неподалік будівлі міністерства оборони. Пізніше стало відомо, що затримали трьох осіб, яких підозрюють у причетності до організації вибуху.

Американський канал CNN із посиланням на представника “Талібану” повідомляє, що внаслідок вибуху “загинуло кілька мирних жителів”. На місце прибули екстрені служби.

Наразі відповідальність за вибух не взяла на себе жодна організація.

Місцеве видання Kabul News пише, що після вибуху у районі мечеті сталася перестрілка, ймовірно, між талібами та бойовиками угрупування “Ісламська держава в Хорасані”, яке є відгалуженням екстремістської організації “Ісламська держава”.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.