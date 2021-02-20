У суботу, 20 лютого, в Кабулі, столиці Афганістану, пролунала серія вибухів. Один із них був націлений на поліцейський транспорт.

Про це повідомляє Associated Press.

Відомо, що перші два вибухи пролунали з інтервалом у 15 хвилин. Третій стався через дві години.

У результаті вибухів щонайменше 5 осіб загинули. Ще двоє отримали травми.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, що у США знесли 39-поверховий хмарочос Trump Plaza. Фахівці підірвали його за допомогою спрямованого вибуху.