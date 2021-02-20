Про це повідомляє Associated Press.
Відомо, що перші два вибухи пролунали з інтервалом у 15 хвилин. Третій стався через дві години.
У результаті вибухів щонайменше 5 осіб загинули. Ще двоє отримали травми.
Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибухи.
Нагадаємо, що у США знесли 39-поверховий хмарочос Trump Plaza. Фахівці підірвали його за допомогою спрямованого вибуху.
- У суботу, 6 лютого, у французькому Бордо стався потужний вибух. Епіцентром став один із верхніх поверхів житлового будинку. Житловий будинок, у якому стався вибух, обвалився. Щонайменше троє осіб отримали важкі травми.