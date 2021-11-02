У вівторок, 2 листопада, у Кабулі біля військового госпіталю сталися два вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 15 людей та десятки людей постраждали.

Про це повідомила британська агенція Reuters.

Вибухи сталися в центрі Кабула біля входу в госпіталь Сардар Мохаммад Дауд Хан. Речник міністерства внутрішніх справ уряду “Талібану” Карі Саїд Хості повідомив, що до цього району були направлені сили безпеки.

За словами медика госпіталю, який встиг врятуватися, спочатку почувся один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, потужніший вибух.

На фотографіях жителів Кабула було видно стовп диму, який здіймався над районом, де стався вибух.

Наразі немає даних про точну кількість жертв, але представник безпеки руху “Талібан”, на умовах анонімності, повідомив, що є щонайменше 15 загиблих і 34 поранених.

Дев’ятьох постраждалих було доставлено до лікарні, яка знаходиться за три кілометри від місця трагедії. Про долю інших поранених інформації поки що немає.

На фотографіях жителів Кабула було видно стовп диму, який здіймався над районом, де стався інцидент.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за вибухи. Однак офіційне інформагентство Bakhtar, цитуючи очевидців, повідомляє, що низка бойовиків “Ісламської держави” увійшла до лікарні та зіткнулася з силами безпеки.