У Кабулі (Афганістан) жорстоко побили експрацівника британського посольства, який чекає на евакуацію з країни. П'ятеро зловмисників проломили йому череп та поламали руку. На думку постраждалого, це пов'язано з його роботою водієм британських дипломатів протягом 11 років.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Водій — один з майже 150 працівників посольства, які подали прохання про евакуацію ще в травні.

Він жив з родиною в будинку на окрайку Кабула. Минулого четверга п’ятеро чоловіків в масках підійшли до нього й били автоматами Калашникова. Вони стверджували, що мають інформацію про те, що чоловік нібито досі працює на міжнародну організацію.

“Я сказав їм, що це не так. Але вони відповіли: “Якщо ми дізнаємося, що це правда і ти все ще працюєш на них, то повернемося і вб’ємо тебе й твою родину”, – розповів він.

За словами 44-річного постраждалого, свідками нападу були члени його родини та сусіди.

Медики підтвердили, що у чоловіка у двох місцях поламана рука, а в трьох місцях проламано череп.

Про напад поліції він не повідомляв, оскільки вважає, що ті підконтрольні бойовикам “Талібану”.

У виданні додали, що водій справді працював у посольстві протягом 10 років за умовами контракту G4S, а після цього – 18 місяців на цій же посаді у канадській охоронній фірмі GardaWorld. Чоловіка досі не евакуювали з Афганістану, оскільки він працював на британський уряд через субпідрядника.

У неділю, 3 жовтня, у Кабулі (Афганістан) пролунав вибух поблизу мечеті Ід-Гах, де відбувалася церемонія прощання з матір’ю речника руху “Талібан” Забіхули Муджахида.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.