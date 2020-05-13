Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, тепер на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволили сидіти за столом не по 2 людини, а по 4, не враховуючи дітей до 14 років.

Також змінилися вимоги щодо літніх майданчиків: раніше могли працювати лише майданчики просто неба, тепер дозволили майданчики на відкритому повітрі: під тентами чи на верандах.

Крім того, пересуватися по вулицях тепер можна групами до 8 осіб.

“В нас було, що на літніх майданчиках те, що ми відкрили, можливо виключно дві особи за столом, ми цей перелік розширюємо до чотирьох, але залишаємо відстань в півтора метра між місцями для сидіння. В нас було виключно літні тераси просто неба, поспілкувавшись з рестораторами, ми додали, що на відкритому повітрі: під тентами, на верандах. І додали ще один момент щодо кількості осіб, які можуть пересуватися, в нас було не більше двох осіб, ми додали, що не більше восьми осіб”, – розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.