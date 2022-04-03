У тимчасово окупованій Каховці в Херсонській області російські військові відкрили вогонь по мітингувальниках. Місцеві жителі вийшли на проукраїнську мирну акцію.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Окупаційні війська РФ відкрили вогонь з автоматів по воздуху. Проте попередньо повідомляється, що загарбники затримували людей і деякі отримали поранення.

Жителі Каховки вийшли на е традиційний недільний проукраїнський мітинг проти окупації. Також повідомляється, що російські військові застосовують проти них світлошумові гранати.