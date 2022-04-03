Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Окупаційні війська РФ відкрили вогонь з автоматів по воздуху. Проте попередньо повідомляється, що загарбники затримували людей і деякі отримали поранення.
Жителі Каховки вийшли на е традиційний недільний проукраїнський мітинг проти окупації. Також повідомляється, що російські військові застосовують проти них світлошумові гранати.
- Нагадаємо, історія Анатолія Тимчука та його родини – доказ чергового російського злочину та знущань з мирних українських жителів. П’яні окупанти захопили його з родиною, роздягнули на холоді та удавали, що зараз розстрілюватимуть.
- Також п’ятий президент України Петро Порошенко закликав екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів у Київській області з метою представити всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
- Президент України Володимир Зеленський нагородив журналіста Максима Левіна орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).