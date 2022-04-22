У Каховці російські військові облаштували у приміщенні поліції катівню, де застосовують тортури електричним струмом до активістів, учасників АТО/ООС, і навіть чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби .

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Формальний привід для тортур — “порушення правопорядку” або “порушення комендантської години”. Водночас біля відділку поліції постійно збираються родичі затриманих, які намагаються дізнатися про їхню долю, або передати харчові продукти та речі першої потреби.

За словами свідків, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деяких утримують вже кілька тижнів. Найжорстокіше росіяни ставляться до бійців територіальної оборони та колишніх військових.