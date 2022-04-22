Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
Формальний привід для тортур — “порушення правопорядку” або “порушення комендантської години”. Водночас біля відділку поліції постійно збираються родичі затриманих, які намагаються дізнатися про їхню долю, або передати харчові продукти та речі першої потреби.
За словами свідків, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деяких утримують вже кілька тижнів. Найжорстокіше росіяни ставляться до бійців територіальної оборони та колишніх військових.
- Нагадаємо, що у Каховці окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення “референдуму щодо створення Херсонської народної республіки”.
- Раніше мешканці Нової Каховки вийшли на мітинг під українським прапором з вимогами до окупантів залишити місто.