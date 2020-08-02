Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно з повідомленням пожежної служби округу Ріверсайд, де вирує стихія, наказ про евакуацію торкнувся приблизно 7,8 тисяч осіб (жителів 2586 будинків).

Пожежа спалахнула близько 17:00 вечора в п’ятницю, 31 липня, неподалік від міста Бомонт (на відстані приблизно 120 км від Лос-Анджелеса), інформує Reuters.

Площа загоряння за ніч значно розширилася: було випалено близько 12 тисяч акрів землі (приблизно 48,6 кв. км).

Про постраждалих не повідомлялося. В результаті спалаху був знищений житловий будинок і дві господарські будівлі.

На місці інциденту зі стихією борються сотні рятувальників.

Фото: АР

У місцевих готелях і середній школі міста Бомонт створені центри евакуації. У них будуть дотримуватися коронавірусних заходів безпеки (температурний скринінг, маски і соціальне дистанціювання).

Причина виникнення пожежі, якій рятувальники вже дали назву Apple Fire, встановлюється.

Відзначається, що через спекотну погоду, низьку вологість і вітри в ці вихідні існує висока загроза поширення пожежі.

Фото: АР

  • Унаслідок масштабних, руйнівних лісових пожеж в Австралії, які спостерігалися з червня 2019-го по лютий 2020 року, близько 3 мільярдів тварин загинули або були змушені залишити ареал свого проживання.