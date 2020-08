Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Згідно з повідомленням пожежної служби округу Ріверсайд, де вирує стихія, наказ про евакуацію торкнувся приблизно 7,8 тисяч осіб (жителів 2586 будинків).

Пожежа спалахнула близько 17:00 вечора в п’ятницю, 31 липня, неподалік від міста Бомонт (на відстані приблизно 120 км від Лос-Анджелеса), інформує Reuters.

Площа загоряння за ніч значно розширилася: було випалено близько 12 тисяч акрів землі (приблизно 48,6 кв. км).

Про постраждалих не повідомлялося. В результаті спалаху був знищений житловий будинок і дві господарські будівлі.

На місці інциденту зі стихією борються сотні рятувальників.

У місцевих готелях і середній школі міста Бомонт створені центри евакуації. У них будуть дотримуватися коронавірусних заходів безпеки (температурний скринінг, маски і соціальне дистанціювання).

Причина виникнення пожежі, якій рятувальники вже дали назву Apple Fire, встановлюється.

Відзначається, що через спекотну погоду, низьку вологість і вітри в ці вихідні існує висока загроза поширення пожежі.

In case anyone wants to know what a wild fire looks like from a distance in Cali. Here you go. This is what summertime in SoCal looks like guys #California pic.twitter.com/fWjpkWBJU5 — cristina (@tinatk0) August 1, 2020

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California. One home has been destroyed as evacuation orders remain in place. DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 – The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained. Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020