Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Робототехнічний стартап Nuro планує почати операції з доставки без водія вже в наступному році.

Швидкість транспортних засобів компанії буде обмежена до 56 км/год, і вони зможуть працювати тільки в умовах “гарної погоди”.

“Видача першого дозволу на розгортання є важливою віхою в розвитку автономних транспортних засобів в Каліфорнії. Ми продовжимо піклуватися про безпеку автомобілістів у міру розвитку цієї технології”, – зазначив директор Каліфорнійського департаменту транспортних засобів Стів Гордон.

Компанія Nuro була заснована двома колишніми інженерами Google і фінансується японською фірмою Softbank. Її автомобілі розраховані на роботу без водія або пасажирів.

R2 використовує радар, тепловізор і 360-градусні камери для управління рухом. При цьому у такого авто немає керма, педалей або дзеркал заднього виду.

Автомобіль має овальну раму, яка менше, ніж у більшості автомобілів в США. Він також має два відсіки з регульованою температурою для доставки.