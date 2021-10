Про це повідомляє ABC News.

Літак зачепив вантажівку компанії UPS й врізався в задню частину двоповерхового житлового будинку.

Після падіння спалахнула пожежа, через яку згоріли два будинки, кілька автомобілів й вантажівка.

Однією з жертв виявився співробітник UPS. Також постраждали дві людини, які були жителями будинків, на які впав літак.

#BREAKING small plane crash in #Santee has turned part of this neighborhood unrecognizable. @NBCNews @nbcsandiego pic.twitter.com/4ofj4L5xRi

— Dana Griffin (@DanaGriffinNBC) October 11, 2021