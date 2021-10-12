Двомоторний невеликий літак впав у передмісті в Сан-Дієго в штаті Каліфорнія, внаслідок чого загинули, щонайменше, дві людини.

Про це повідомляє ABC News.

Літак зачепив вантажівку компанії UPS й врізався в задню частину двоповерхового житлового будинку.

Після падіння спалахнула пожежа, через яку згоріли два будинки, кілька автомобілів й вантажівка.

Однією з жертв виявився співробітник UPS. Також постраждали дві людини, які були жителями будинків, на які впав літак.