У штаті Каліфорнія перейменували відомий гірськолижний курорт на озері Тахо, де раніше проводили Олімпійські ігри (1960). З 1949 року він називався Squaw Valley.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На думку корінних жителів, індіанців (native americans), ця назва була расистською та сексистською. Тому, після консультацій, курорт перейменували на Palisades Tahoe

Squaw Valley дослівно можна перекласти, як “Долина Скво”. Саме словом squaw називали жінок-корінних жительок долини, звертаючись до них з ненавистю та намагаючись принизити. Тобто ця назва була расистською та сексистською, оскільки принижувала жінок корінного населення долини. Представники native americans давно просили керівництво курорту перейменувати його.

“Ця назва – постійне нагадування про несправедливість до корінних народів, зокрема до народу Уашо… Це постійне нагадування про ті часи, коли нам було погано… Це слово, яке нам нав’язали, хоча ми з ним не згодні й ніколи не використовуємо”, – пояснив представник управління зі збереження історичної спадщини племені Уашо Даррел Круз.

Про рішення змінити назву керівництво курорту оголосило в серпні 2020 року. Стимулом стало вбивство представником поліції темношкірого американця Джорджа Флойда.Керівництво курорту пояснило:

“Приблизно рік тому ми вирішили, що настав час змінити назву. Причини були максимально зрозумілі – стара назва була образливою та некоректною… Ми не могли користуватися цією назвою з чистим сумлінням, бо постійно згадували про її походження та значення”.