У штаті Каліфорнія (США) підтвердили перший за п'ять років випадок зараження людини чумою.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Чоловік заразився, імовірно, від укусу інфікованої блохи. Це сталося під час прогулянки з собакою уздовж річки Траки.

Також зафіксовані випадки зараження чумою у двох жителів округу Лос-Анджелес.

Ймовірно, вони були заражені під час відвідування Йосемітського національного парку на кордоні зі штатом Невада. Вони одужали.

Як правило, чума, потенційно смертельне бактеріальне захворювання, найчастіше передається блохами, які заразилися від білок, бурундуків та інших диких гризунів.

Заражені чумою відчувають жар, нудоту, слабкість і збільшення лімфатичних вузлів. Симптоми зазвичай проявляються протягом двох тижнів після контакту з інфекцією. При ранньому виявленні це захворювання можна вилікувати.