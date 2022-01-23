Про це повідомляє американське видання АР.

Наразі у Каліфорнії неповнолітні віком від 12 до 17 років не можуть робити щеплення без дозволу батьків й опікунів (виняток – вакцини проти інфекцій, які передаються статевим шляхом).

Законопроєкт сенатора-демократа Скотта Вінера скасовує вимови надання дозволу батьків для дітей цієї вікової групи щодо будь-яких вакцин, ухвалених у США. Це включає й імунізацію проти COVID-19.

Вінер пояснив свою ініціативу тим, що у підлітків бувають батьки-антивакцинатори або ж батьки, які не вважають щеплення часом важливим – і тому він хоче дати молоді право самостійно приймати рішення щодо свого здоров’я.

Критики стверджують, що цей законопроєкт обмежить контроль за здоров’ям їх дітей. Вінер вважає, що ця ідея не є чимось новим або радикальним – вона цілком узгоджена з чинним законодавством.

У штаті Каліфорнія підлітки вже можуть самостійно робити щеплення проти гепатиту В, вірусу папіломи людини (ВПЛ), лікувати ІПСШ, залежності, психічні розлади тощо.