Про це повідомляє американське видання АР.
Наразі у Каліфорнії неповнолітні віком від 12 до 17 років не можуть робити щеплення без дозволу батьків й опікунів (виняток – вакцини проти інфекцій, які передаються статевим шляхом).
Законопроєкт сенатора-демократа Скотта Вінера скасовує вимови надання дозволу батьків для дітей цієї вікової групи щодо будь-яких вакцин, ухвалених у США. Це включає й імунізацію проти COVID-19.
Вінер пояснив свою ініціативу тим, що у підлітків бувають батьки-антивакцинатори або ж батьки, які не вважають щеплення часом важливим – і тому він хоче дати молоді право самостійно приймати рішення щодо свого здоров’я.
Критики стверджують, що цей законопроєкт обмежить контроль за здоров’ям їх дітей. Вінер вважає, що ця ідея не є чимось новим або радикальним – вона цілком узгоджена з чинним законодавством.
У штаті Каліфорнія підлітки вже можуть самостійно робити щеплення проти гепатиту В, вірусу папіломи людини (ВПЛ), лікувати ІПСШ, залежності, психічні розлади тощо.
- Нагадаємо, у МОЗ стверджують, що досвід країн, де вже триває щеплення дітей молодшого віку проти коронавірусу, показує, що це — безпечно. В Україні питання щеплення дітей вікові від 5 років розглянуть у квітні 2022 року.
- Раніше Ізраїль дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 5 років.
- Також Pfizer вводитиме третю дозу вакцини проти COVID-19 для дітей від 6 місяців до 5 років.