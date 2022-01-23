У Каліфорнії (США) робитимуть щеплення дітям віком від 12 років без згоди їхніх батьків. Цю пропозицію представив сенатор штату Скотт Вінер, пояснивши, що молодь "заслуговує на право захищати себе" від інфекційних захворювань.

Про це повідомляє американське видання АР.

Наразі у Каліфорнії неповнолітні віком від 12 до 17 років не можуть робити щеплення без дозволу батьків й опікунів (виняток – вакцини проти інфекцій, які передаються статевим шляхом).

Законопроєкт сенатора-демократа Скотта Вінера скасовує вимови надання дозволу батьків для дітей цієї вікової групи щодо будь-яких вакцин, ухвалених у США. Це включає й імунізацію проти COVID-19.

Вінер пояснив свою ініціативу тим, що у підлітків бувають батьки-антивакцинатори або ж батьки, які не вважають щеплення часом важливим – і тому він хоче дати молоді право самостійно приймати рішення щодо свого здоров’я.

Критики стверджують, що цей законопроєкт обмежить контроль за здоров’ям їх дітей. Вінер вважає, що ця ідея не є чимось новим або радикальним – вона цілком узгоджена з чинним законодавством.

У штаті Каліфорнія підлітки вже можуть самостійно робити щеплення проти гепатиту В, вірусу папіломи людини (ВПЛ), лікувати ІПСШ, залежності, психічні розлади тощо.