Парк розваг Disneyland в штаті Каліфорнія планують розширити після того, як він рік був закритий. Це дозволить приймати більше відвідувачів з дотриманням соціального дистанціювання.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

Керівництво Disneyland заявило про те, що парк не тільки відкриють в наступному місяці, але і розширять.

Після реконструкції він буде називатися DisneylandForward.

Але щоб розширити парк, спочатку необхідно отримати відповідний дозвіл від влади міста Анахайм. Поки що керівництво парку не розповіло які нові готелі, ресторани й атракціони з’являться після запланованого розширення.

“Завдяки цим оновленням, Disneyland Resort продовжить залишатися лідером галузі в наданні унікальних пропозицій в Анахаймі, що, своєю чергою, створить тисячі нових робочих місць”, – сказав Кен Потрок, президент Disneyland в Каліфорнії.

Через пандемію, з Disneyland звільнили понад 32 тисяч співробітників. До “епохи коронавірусу” в парках по всьому світу працювали 170 тисяч осіб.

Раніше влада Каліфорнії планували відкрити парки Disneyland 1 квітня. Готель Grand Californian, який знаходиться на території парку Disneyland, відкриється 29 квітня. Два інших готелі, Disney’s Paradise Pier Hotel і Disneyland Hotel, відкриються пізніше.