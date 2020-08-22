У Каліфорнії (США) спалахнули масштабні лісові пожежі, які вже стали одними з найбільших в історії цього американського штату.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У цілому на території штату спалахнули сотні пожеж. Цієї п’ятниці їх площа збільшилася більш ніж удвічі.

Відомо, що в результаті пожеж вже загинули як мінімум шість людей, а постраждали 43 пожежника та мирних жителів.

Вогонь знищив понад 500 будинків та інших будівель у штаті.

Понад 175 тисяч жителів були змушені залишити своє житло.

Зараз вогонь наблизився до міста Санта-Круз з населенням близько 65 тисяч осіб. Жителям міста дали наказ готуватися до евакуації.

За словами губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, місцеві бригади гасять понад півтисячі пожеж у штаті. Багато загорянь виникли через удари блискавки під час грози.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it “a historic lightning siege.” This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila — Mike Hudema (@MikeHudema) August 21, 2020

today in california pic.twitter.com/6IR6UsHNGU — Logan Williams (@obtusatum) August 21, 2020

В рамках брифінгу він повідомив, що звернувся за допомогою до Канади та Австралії в гасінні пожеж, інформує телеканал CBS News. Ньюсом назвав ситуацію, що склалася, “безпрецедентним моментом” в історії держави.

У п’ятницю до Каліфорнії почали прибувати пожежні з 10 інших американських штатів, включно з Арізоною, Орегоном, Вашингтоном, Техасом, Невадою, Айовою, Ютою та Монтаною, щоб допомогти бригадам, які весь тиждень невпинно боролися зі стихією.

“У нас більше людей, але цього недостатньо. Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років”, – наголосив Ньюсом, коментуючи ситуацію.

Раніше в Каліфорнії оголосили режим надзвичайного стану через лісові пожежі.

The LNU Lightning Complex Fire caused the skies to turn orange above Davenport, California. The fire has burned more than 124,000 acres and destroyed at least 105 structures, as dozens of fires continue to burn in California. https://t.co/Wueu3yeUNf pic.twitter.com/MQh5DvFMfV — ABC News (@ABC) August 21, 2020

🔥 Today the world gets a little bit hotter. And tomorrow?

A little bit hotter again. Please act as if climate change is an emergency, because it is. This is Napa County, California. #wildfires #Climatechaos2020 #California #CaliforniaFires pic.twitter.com/Ay2KD3sfnA — Planetary Security🌍 (@Planetary_Sec) August 22, 2020

100 block of Acorn Drive and Leafwood Drive in Boulder Creek in Santa Cruz County #CaliforniaFires#CZULightningComplex pic.twitter.com/V0lHNG14Q7 — Dylan Bouscher (@DylanBouscher) August 21, 2020

Thick smoke blankets large areas of central and northern California as more people flee some of the biggest fires in the state’s history which have raged largely uncontrolled through the week https://t.co/3TKrJU27mn

📸Josh Edelson pic.twitter.com/gbdZY54voQ — AFP news agency (@AFP) August 22, 2020

Через загоряння утворилася сильна задимленість, яка погіршує якість повітря в радіусі сотень миль навколо пожеж.

Небезпеку для здоров’я значно підсилює епідемія коронавірусу, особливо для людей похилого віку та тих, хто страждає на хвороби органів дихання.