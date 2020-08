Про це повідомляє агентство Reuters.

У цілому на території штату спалахнули сотні пожеж. Цієї п’ятниці їх площа збільшилася більш ніж удвічі.

Відомо, що в результаті пожеж вже загинули як мінімум шість людей, а постраждали 43 пожежника та мирних жителів.

Вогонь знищив понад 500 будинків та інших будівель у штаті.

Понад 175 тисяч жителів були змушені залишити своє житло.

Зараз вогонь наблизився до міста Санта-Круз з населенням близько 65 тисяч осіб. Жителям міста дали наказ готуватися до евакуації.

За словами губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, місцеві бригади гасять понад півтисячі пожеж у штаті. Багато загорянь виникли через удари блискавки під час грози.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it “a historic lightning siege.”

This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila

— Mike Hudema (@MikeHudema) August 21, 2020