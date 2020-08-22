Про це повідомляє агентство Reuters.

У цілому на території штату спалахнули сотні пожеж. Цієї п’ятниці їх площа збільшилася більш ніж удвічі.

Відомо, що в результаті пожеж вже загинули як мінімум шість людей, а постраждали 43 пожежника та мирних жителів.

Вогонь знищив понад 500 будинків та інших будівель у штаті.

Понад 175 тисяч жителів були змушені залишити своє житло.

Зараз вогонь наблизився до міста Санта-Круз з населенням близько 65 тисяч осіб. Жителям міста дали наказ готуватися до евакуації.

За словами губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, місцеві бригади гасять понад півтисячі пожеж у штаті. Багато загорянь виникли через удари блискавки під час грози.

В рамках брифінгу він повідомив, що звернувся за допомогою до Канади та Австралії в гасінні пожеж, інформує телеканал CBS News. Ньюсом назвав ситуацію, що склалася, “безпрецедентним моментом” в історії держави.

У п’ятницю до Каліфорнії почали прибувати пожежні з 10 інших американських штатів, включно з Арізоною, Орегоном, Вашингтоном, Техасом, Невадою, Айовою, Ютою та Монтаною, щоб допомогти бригадам, які весь тиждень невпинно боролися зі стихією.

“У нас більше людей, але цього недостатньо. Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років”, – наголосив Ньюсом, коментуючи ситуацію.

Раніше в Каліфорнії оголосили режим надзвичайного стану через лісові пожежі.

Через загоряння утворилася сильна задимленість, яка погіршує якість повітря в радіусі сотень миль навколо пожеж.

Небезпеку для здоров’я значно підсилює епідемія коронавірусу, особливо для людей похилого віку та тих, хто страждає на хвороби органів дихання.

Фото: АР

  • На початку серпня на півдні Франції неподалік від міста Марсель спалахнули лісові пожежі. У зв’язку з цим були евакуйовані близько 2700 людей.