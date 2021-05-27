Про деталі інформують американський телеканал CNN та агентство Reuters із посиланням на представника офісу шерифа округу Санта-Клара Рассела Девіса.

Приблизно о 6:34 ранку 26 травня до рятувальної служби надійшло повідомлення про стрілянину біля центру управління транспортної служби VTA (Santa Clara Valley Transportation Authority). Там базуються кілька легкорейкових залізничних поїздів і станція техобслуговування.

VTA – це служба громадського транспорту, яка обслуговує автобусні та легкі залізничні перевезення в долині Санта-Клара. В її штаті знаходяться близько 2000 працівників.

Голова ради директорів VTA Гленн Хендрікс поінформував, що стрілянина сталася на залізничній станції, а не в самому центрі управління, в той час, як співробітники нічної зміни мали йти додому (і прийшли працівники денної зміни).

Як уточнили в поліції, правоохоронці та співробітники пожежної служби відреагували на інцидент, використовуючи “активний протокол стрільби”.

Окружний прокурор Джефф Розен повідомив, що зловмисник використав під час стрілянини кілька типів зброї, не уточнивши, яку саме.

Собаки на місці інциденту виявили можливі вибухові речовини.

Як інформує Reuters, група саперів обшукувала двір і прилеглі будівлі після того, як було виявлено принаймні один вибуховий пристрій.

Що відомо про стрілка та жертв?

Влада поки що не розголошувала ні ім’я, ні вік зловмисника.

За інформацією CNN та Reuters, стрільцем виявився працівник технічного обслуговування VTA 57-річний Сем Кессіді.

Кессіді працював у транспортному управлінні принаймні з 2012 року (спочатку як електромеханік, а в 2015 році його підвищили до працівника техобслуговування).

26 травня, коли денна зміна змінювала нічну, він відкрив вогонь по колегах, унаслідок чого загинули вісім людей. Усі жертви – співробітники VTA у віці від 29 до 63 років.

Ще одну людину, котра вижила в стрілянині, госпіталізували в критичному стані.

“Зрозуміло, що жертви і всі колеги добре знали стрілка”, – повідомив у коментарі CNN мер міста Сан-Хосе Сем Ліккардо.

Усі жертви працювали на станції технічного обслуговування легкорельсового транспорту. Ліккардо описав загиблих як “основних працівників”, які ризикували своїм життям і виходили щодня на роботу під час епідемії коронавірусу.

Що стосується стрілка Сема Кессіді, то, за словами правоохоронців, після вбивства колег він застрелився.

“Я точно знаю, що коли підозрюваний дізнався про прибуття поліцейських, він наклав на себе руки”, – заявила шериф округу Санта-Клара Лорі Сміт, уточнивши, що офіцери поліції не розпочинали перестрілку із Кессіді.

Мотив зловмисника наразі невідомий.

Колишня дружина Кессіді, Сесілія Нелмс, повідомила журналістам, що він був незадоволений своєю роботою. За словами жінки, Кессіді часто гнівно відгукувався про своїх колег і начальство, а часом зривав свій гнів на ній.

Вони були одружені близько 10 років. У 2005 році Кессіді та Нелмс подали на розлучення, і уже близько 13 років жінка не підтримувала спілкування з колишнім чоловіком.

Як з’ясувалося, перед виходом на роботу 26 травня Кессіді, ймовірно, підпалив власний будинок. Там були помічені пожежні, поліція та сапери.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден був проінформований про стрілянину. Адміністрація президента продовжує стежити за ситуацією, підтримуючи тісний контакт з місцевою владою, щоб запропонувати необхідну допомогу.

“Як сказав президент, ми страждаємо на епідемію насильства у цій країні як під час масових стрілянин, так і щоденного зловживання зброєю, яке не потрапляє у загальнонаціональні новини”, – зазначили в пресслужбі Білого дому, нагадавши, що Байден закликає Конгрес США посилити контроль за обігом зброї.

Як зазначає Reuters, інцидент зі стріляниною в Сан-Хосе став останнім із щонайменше дев’яти смертоносних масових розстрілів у США, які потрапили в заголовки національних газет за останні три місяці (починаючи з серії нападів на спа-салони в Атланті в середині березня).