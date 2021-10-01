У Каліфорнії учнів 7 - 12 класів зобов'язали зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19, якщо вони мають наміри відвідувати школу.В іншому разі їм доведеться перейти на дистанційне навчання.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про нововведення повідомив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Правило почне діяти, орієнтовано, в липні 2022 року.

Вимоги щодо обов’язкової вакцинації будуть поетапно вводити для учнів 7 – 12 класів відповідно до графіка схвалення FDA.

Ті, хто хочуть навчатися в школі, мають зробити щеплення. Хто відмовиться — зможе навчатися лише дистанційно.

На початку вересня Рада освітян об’єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса одностайно ухвалила рішення щодо обов’язкової вакцинації проти коронавірусу всіх школярів віком від 12 років. У разі відмови від щеплення доведеться перейти на дистанційне навчання. Всі учні віком від 12 років мають отримати по обидва щеплення проти коронавірусу до 10 січня 2022 року, якщо не мають медичних протипоказань. До цього планувалося зробити обов’язкові щеплення до 19 грудня.