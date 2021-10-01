Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Про нововведення повідомив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Правило почне діяти, орієнтовано, в липні 2022 року.
Вимоги щодо обов’язкової вакцинації будуть поетапно вводити для учнів 7 – 12 класів відповідно до графіка схвалення FDA.
Ті, хто хочуть навчатися в школі, мають зробити щеплення. Хто відмовиться — зможе навчатися лише дистанційно.
На початку вересня Рада освітян об’єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса одностайно ухвалила рішення щодо обов’язкової вакцинації проти коронавірусу всіх школярів віком від 12 років. У разі відмови від щеплення доведеться перейти на дистанційне навчання. Всі учні віком від 12 років мають отримати по обидва щеплення проти коронавірусу до 10 січня 2022 року, якщо не мають медичних протипоказань. До цього планувалося зробити обов’язкові щеплення до 19 грудня.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.