Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав Закон щодо заборони на нерозголошення та захисту інформаторів. Він передбачає безпечні умови для американців, які захочуть поскаржитися на випадки аб'юзу та харасменту на роботі.

Про це повідомляє американське видання The Verge.

Автор закону – сенаторка Конні Лейва. Вона пояснила, що її ініціатива спрямована на те, аби захищати працівників, які готові заявити про дискримінацію на роботі, навіть якщо до цього підписали якийсь документ щодо нерозголошення.

Законопроєкт почали лобіювати торік. Тоді інформаторка Pinterest Іфеома Озома звинуватила технологічну компанію в расизмі. Вона була тільки частково захищена законом, оскільки до цього підписала угоду про нерозголошення. Але закони штату могли захистити її тільки в разі скарг на певні дії сексуального характеру й не поширювались на інші види харасменту.

Новий закон передбачає, що всі жителі штату Каліфорнія захищені в рамках будь-якого провадження через дискримінацію за ознакою раси, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, походження, фізичних та функціональних обмежень, віку і так далі.

В перспективі Озома планує лобіювати аналогічні закони й в інших американських штатах.

Нововведення почнуть діяти 1 січня 2022 року.

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10 серпня губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення про відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).