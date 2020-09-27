Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Відповідний указ підписав губернатор штату, демократ Гевін Ньюсом. Документ повинен стимулювати водіїв переходити на електромобілі.

Йдеться про нові легкові авто та легкі вантажні автомобілі. Указ спрямований на поступову відмову від таких автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння протягом 15 років.

Водночас жителям штату не буде заборонено володіти вже придбаними автомобілями з бензиновим двигуном або продавати старі авто.

Ньюсом зазначив, що Каліфорнія ставить перед собою мету поетапного припинення продажів нових бензинових і дизельних авто до 2035 року. Це робиться з метою скорочення викидів, які призводять до змін клімату.

“Це найбільш ефективний крок, який наш штат може зробити для боротьби зі змінами клімату. Занадто багато десятиліть ми дозволяли автомобілям забруднювати повітря, яким дихають наші діти і сім’ї”, – наголосив він.

Губернатор додав, що автомобілі з шкідливими викидами тільки погіршують ситуацію з лісовими пожежами, від яких регулярно страждає штат.

Згідно з указом, каліфорнійська Рада з питань використання повітряних ресурсів має розробити правила, відповідно до яких до 2035 року всі нові легкові та вантажні автомобілі, що продаються в штаті, будуть із нульовим рівнем шкідливих викидів.

Крім того, указ передбачає, що великі і середні вантажівки в штаті з 2045 року також повинні бути без шкідливих викидів.

У межах штату планується розвивати інфраструктуру для екологічно чистих автомобілів.

Впровадження указу, підписаного Ньюсомом, має скоротити викиди парникових газів у штаті більш ніж на 35%.