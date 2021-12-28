У Каліфорнії (США), у місті Ель-Кахон розбився літак марки Learjet. Місцева влада не має точної інформації про кількість тих, хто був на борту, але після аварії не виявили тих, хто вижив.

Про це повідомляє американська телекомпанія CNN з посиланням на місцевих пожежників і офіс шерифа.

Зазначається, що літак мав приземлитися на місцевому аеродромі.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) і Національну раду з безпеки на транспорті (NTSB) США було поінформовано про катастрофу літака, буде розслідування. На цей момент імовірною причиною події вважають погодні умови.

Метеоролог CNN Педрам Джавагері повідомив, що в цьому районі йшов дощ. На місці спостереження Ель-Кахон був слабкий вітер 10-15 миль на годину у момент аварії, але пориви були набагато сильнішими в найближчих передгір’ях, досягаючи піку 40-45 миль на годину.