Про це повідомляє американська телекомпанія CNN з посиланням на місцевих пожежників і офіс шерифа.
Зазначається, що літак мав приземлитися на місцевому аеродромі.

фото СNN

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) і Національну раду з безпеки на транспорті (NTSB) США було поінформовано про катастрофу літака, буде розслідування. На цей момент імовірною причиною події вважають погодні умови.
Метеоролог CNN Педрам Джавагері повідомив, що в цьому районі йшов дощ. На місці спостереження Ель-Кахон був слабкий вітер 10-15 миль на годину у момент аварії, але пориви були набагато сильнішими в найближчих передгір’ях, досягаючи піку 40-45 миль на годину.

фото СNN