У деяких регіонах американського штату Каліфорнія з 15 квітня відновлять проведення закритих концертів, спортивних заходів, конференцій. Знову відчинять театри й кінотеатри.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Каліфорнійського плану безпечної економіки.

Тим, хто збираються прийти на заходи зазначеного типу – необхідно пройти тест на COVID-19 або пред’явити доказ проходження повної вакцинації проти коронавірусу.

Заходи можна проводити в регіонах, які позначені червоним, помаранчевим і жовтим кольором. Категорично заборонено – в регіонах фіолетового кольору.

Поки що немає чітких правил щодо того, яка кількість людей може перебувати в приміщенні одночасно. Це буде залежати від “кольору регіону”.

Наприклад, якщо регіон червоного кольору, а приміщення вміщає 1500 осіб – то там можуть перебувати 10%. Якщо це майданчик на відкритому повітрі – 20%.

У регіонах жовтого і помаранчевого відтінків – відсоток відвідувачів буде вищим, оскільки ситуація з динамікою поширення коронавірусу тут більш сприятлива.

При цьому, в червоних регіонах можна збиратися не більше ніж 100 людям в одному приміщенні, в помаранчевих – 150, в жовтих – 200.

Співробітник служби охорони здоров’я Каліфорнії доктор Томас Арагон зазначив, що в майбутньому в штаті створять цифровий варіант, який буде підтверджувати, що людина вакцинована проти коронавірусу.

Станом на 2 квітня понад 18 мільйонів осіб в штаті було вакциновано. З початку поширення COVID-19 в штаті зареєстровано понад 3,5 мільйона випадків захворювання і понад 58 тисяч смертей.