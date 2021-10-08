В американському штаті Каліфорнія заборонили знімати презерватив без усної згоди до того, як закінчиться статевий акт.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Це перша подібна заборона в США. Законопроєкт підписав губернатор штату Гевін Ньюсом.

Йдеться про таку практику, як “стелсінг” (stealthing). Вона входить до цивільного кодексу штату.

Ті, хто вважають, що партнер без їх згоди зняв презерватив – мають право подати до суду. Такі дії можна прирівняти до “насильницьких дій сексуального характеру”. “Жертви” мають право звертатися до суду й вимагати компенсацію за завдану їм “шкоду”.

Однак, на думку законодавців, з розглядом таких справ можуть бути складнощі, оскільки важко буде довести, що “винуватець” зняв презерватив передчасно спеціально, а ініціатива прирівнює такі дії до насильницьких.