Помер самець гігантського африканського сумчастого щура на прізвисько Магава, який був навчений пошуку вибухових речовин. За свою кар'єру Магава виявив понад 100 наземних мін та інших вибухових пристроїв у Камбоджі.

Про це повідомляє СNN.

Своїх підопічних в організації називають щурами-героями (HeroRAT).

Магаві було вісім років. Він вважався найуспішнішим щуром-героєм. Його внесок дозволяє громадам у Камбоджі жити, працювати та розважатися без страху втратити життя чи здоров’я.

“Магава був у доброму здоров’ї, але ближче до вихідних він почав сповільнюватися, більше спав і виявляв дедалі менше інтересу до їжі у свої останні дні”, – йдеться у заяві некомерційної організації.

Представники APOPO заявили, що внесок Магави дозволив співтовариствам у Камбоджі жити, працювати та грати безпечніше.

“Кожна його знахідка знижувала ризик поранення або смерті для жителів Камбоджі. Усі ми в APOPO переживаємо втрату Магави та вдячні за неймовірну роботу, яку він провів”, – сказали в організації.

Довідка. У 2020 році гризун отримав найвищу нагороду Великобританії для тварин. PDSA Gold Medal вважається аналогом Хреста святого Георгія. Магава став першим щуром, який отримав цю нагороду, раніше лауреатами були собаки. Африканський гігантський сумчастий щур вийшов на пенсію у червні 2021 року. Магава народився в Танзанії і переїхав до Камбоджі в 2016 році.

У Камбоджі, за оцінками фахівців, досі закопано близько шести мільйонів мін, що залишилися в землі після громадянської війни 1970-1980-х років.