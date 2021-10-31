У період з 19 по 21 листопада у канадському Галіфаксі відбудеться міжнародний безпековий форум (HFX) 2021 року, куди з'їдуться вищі посадовці країн, голови військових відомств, дипломати. Серед них буде п'ятий президент України, нині лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Про це повідомляє пресслужба партії “ЄС”.

“Минулий рік був важким для світових демократій. Вони не лише зіткнулися з COVID-19, а й з низкою невблаганних глобальних проблем: все більш посмілілим Китаєм, кліматичними катаклізмами, падінням Афганістану і хисткою передачею влади в Сполучених Штатах. Порядок денний цього року відображає ці нагальні проблеми”, – сказав президент форуму Пітер Ван Прааг.

На форумі п’ятий президент Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії, зазначають у пресслужбі.

Нагадаємо, що у 2020 році Петро Порошенко так само брав участь у безпековій конференції.

Щорічний форум, який проводиться вже 13 років, збирає разом ключових демократичних діячів, військових лідерів та тих, хто впливає на стратегії своїх країн із питань глобальної безпеки.

“Ніщо не замінить особисті бесіди між лідерами міжнародної оборони та безпеки. Вони призводять до співпраці, новаторських рішень та відродження надії для наших демократій”, – сказав Ван Прааг.

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС написало, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО. Такі дії викликають занепокоєння у США та ЄС.