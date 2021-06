Про це інформує агентство ВВС.

Так, із п’ятниці поліція в районі Ванкувера (провінція Британська Колумбія) відреагувала на понад 130 випадків раптової смерті. Більшість із померлих були літніми людьми або мали захворювання.

Правоохоронці зазначили, що спека в багатьох випадках була фактором, що спровокував смерті.

“Ванкувер ніколи не переживав такої спеки, і, на жаль, десятки людей помирають через це”, – зазначив сержант поліції Стів Аддісон.

Як інформує ВВС, у багатьох будинках в Британській Колумбії немає кондиціонерів, оскільки в літні місяці температура там зазвичай набагато нижча. В районі Ванкувера створені тимчасові фонтани з водою та охолоджувальні центри.

Десятки офіцерів поліції були передислоковані в місто.

Попередній національний температурний рекорд – 45°C.

За даними фахівців, хвиля спеки обумовлена “куполом” високого тиску, що нависає над північним заходом США та Канадою. Як зазначають експерти, зміни клімату призведуть до збільшення частоти подібних явищ.

Метеорологічна служба Канади випустила попередження про сильну спеку для провінцій Британська Колумбія та Альберта, а також для Саскачевану, Північно-Західних територій і Манітоби.

“Ми – друга найхолодніша країна в світі і найбільш сніжна. Ми часто бачимо похолодання і хуртовини, але не часто ми говоримо про спекотну погоду, як ця… Дубай був би холоднішим, ніж те, що ми спостерігаємо зараз”, – зазначив Девід Філліпс, старший кліматолог міністерства охорони навколишнього середовища Канади.

Спека спостерігається і на північному заході США.

За даними американської Національної метеорологічної служби, в понеділок температура досягла 46,1°C у Портленді (штат Орегон), і 42,2°C у Сіетлі (штат Вашингтон), що є найвищим рівнем з початку ведення обліку в 1940-х роках.

Extreme #heatwave is baking Northwest USA and Western Canada

Major impacts for health, ecosystems and economy

Multiple records have been broken

Lytton smashed Canadian temperature record Sunday with 46.6°C and broke it again Monday with 47.9°C

Tnx @metoffice for this animation pic.twitter.com/mToCENwjdl

— World Meteorological Organization (@WMO) June 29, 2021