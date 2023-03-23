У Канаді продовжили термін дії візової програми, яка дозволяє українцям стати тимчасовими жителями країни. Міністерство імміграції встановило кінцевий строк на 15 липня замість цього місяця.

Про це пише The New York Times.

Громадяни, які отримують документи на візу по програмі, зможуть знаходитись у Канаді до 31 березня 2024 року. Вони матимуть можливість продовжити або змінити свій тимчасовий статус до вказаного часу.

“Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий безпечний притулок і життєво важливі послуги та підтримку, необхідні їм для гідного життя в громадах по всій Канаді”, – сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Візову програму розпочали невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона скасовує багато вимог і обмеження щодо кількості українців, які можуть подавати документи на візи.

Також у США цього місяця адміністрація Байдена продовжила термін перебування українців всередині країни, які покинули власну держваву через війну.