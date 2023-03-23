Про це пише The New York Times.
Громадяни, які отримують документи на візу по програмі, зможуть знаходитись у Канаді до 31 березня 2024 року. Вони матимуть можливість продовжити або змінити свій тимчасовий статус до вказаного часу.
“Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий безпечний притулок і життєво важливі послуги та підтримку, необхідні їм для гідного життя в громадах по всій Канаді”, – сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.
Візову програму розпочали невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона скасовує багато вимог і обмеження щодо кількості українців, які можуть подавати документи на візи.
Також у США цього місяця адміністрація Байдена продовжила термін перебування українців всередині країни, які покинули власну держваву через війну.
- У Нідерландах українські переселенці регулярно подають скарги через трудову експлуатацію. Людям не виплачують заробітну плату або вимагають платити посереднику за влаштування на роботу.
- Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід заявила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України відбулось різке зростання торгівлі людьми.