Про це пише The New York Times.

Громадяни, які отримують документи на візу по програмі, зможуть знаходитись у Канаді до 31 березня 2024 року. Вони матимуть можливість продовжити або змінити свій тимчасовий статус до вказаного часу.

“Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий безпечний притулок і життєво важливі послуги та підтримку, необхідні їм для гідного життя в громадах по всій Канаді”, – сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Візову програму розпочали невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона скасовує багато вимог і обмеження щодо кількості українців, які можуть подавати документи на візи.

Також у США цього місяця адміністрація Байдена продовжила термін перебування українців всередині країни, які покинули власну держваву через війну.