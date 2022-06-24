У Канаді набули чинності поправки до закону щодо дозволу конфіскації активів, які потрапили під санкції через війну російську повномасштабну агресію проти України, адже їхнє використання підтримує війну.

Про це йдеться у відповідному законі.

Згідно з законом уряд Канади має право вживати економічних заходів проти певних осіб у ситуаціях, коли до цього закликають міжнародна організація або об’єднання держав, членом яких є Канада, сталося грубе порушення міжнародного миру і безпеки, в іншій державі сталися грубі й систематичні порушення прав людини, або стались масштабні корупційні дії за участі національної або іноземної держави.

Крім того, уповноважений міністр уряду Канади після консультацій з міністерством фінансів і міністерством закордонних справ може передати кошти, виручені від продажу конфіскованих активів, на:

відбудову іноземної держави, на яку негативно вплинуло грубе порушення міжнародного миру і безпеки;

відновлення міжнародного миру і безпеки;

компенсацію жертвам грубого порушення міжнародного миру і безпеки, грубого й систематичного порушення прав людини або масштабних корупційних дій.

Варто зазначити, що кілька днів тому про поправки заявила заступниця прем’єр-міністра, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

Тоді вона сказала, що не може думати про більш доречне джерело фінансування української відбудови, ніж активи росіян.