Про це йдеться у відповідному законі.
Згідно з законом уряд Канади має право вживати економічних заходів проти певних осіб у ситуаціях, коли до цього закликають міжнародна організація або об’єднання держав, членом яких є Канада, сталося грубе порушення міжнародного миру і безпеки, в іншій державі сталися грубі й систематичні порушення прав людини, або стались масштабні корупційні дії за участі національної або іноземної держави.
Крім того, уповноважений міністр уряду Канади після консультацій з міністерством фінансів і міністерством закордонних справ може передати кошти, виручені від продажу конфіскованих активів, на:
- відбудову іноземної держави, на яку негативно вплинуло грубе порушення міжнародного миру і безпеки;
- відновлення міжнародного миру і безпеки;
- компенсацію жертвам грубого порушення міжнародного миру і безпеки, грубого й систематичного порушення прав людини або масштабних корупційних дій.
Варто зазначити, що кілька днів тому про поправки заявила заступниця прем’єр-міністра, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.
Тоді вона сказала, що не може думати про більш доречне джерело фінансування української відбудови, ніж активи росіян.
- Раніше до державного бюджету України від Канади надійшов 1 мільярд канадських доларів (екв. 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах.
- Також Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки заявили про підтримання незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
- Зокрема, Канада заборонила рекламним агентствам та агенціям зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в межах нових санкцій проти режиму Путіна.
- Водночас Канада закупила 20 000 артилерійських снарядів стандарту НАТО для України.