У Канаді оштрафували двох туристів, які прибули в Торонто із США, майже на 20 000 доларів кожного за недотримання карантинних в'їзних вимог.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Мандрівники надали неправдиву інформацію щодо вакцинації і тестів перед від’їздом, і не дотримувалися вимог, пов’язаних із тестуванням після прибуття і проживанням в дозволених урядом приміщеннях.

Чотири штрафу обійшлися в 19 720 доларів на кожного мандрівника. Як повідомляє агентство, мандрівники прибули в Торонто 18 липня.

Штраф за надання неправдивої інформації про щеплення можуть сягати 750 000 доларів, шести місяців тюремного ув’язнення або те й інше разом.

З 5 липня уряд Канади ввів деякі послаблення для повністю вакцинованих туристів – спростив вимоги до карантину і тестування, а з 9 серпня на територію країни зможуть в’їжджати всі повністю вакциновані американські туристи.

Незалежно від статусу вакцинації, всім мандрівникам як і раніше необхідно проходити тест на COVID-19 перед в’їздом; після 9 серпня більшості вакцинованих мандрівників не треба проходити тест після прибуття.

Також з 9 серпня скасують правило обов’язкового триденного карантину для повністю вакцинованих.

7 вересня Канада планує відкрити доступ для всіх повністю вакцинованих мандрівників, які були щеплені вакциною, затвердженою в Канаді.