Про це повідомляє BBC.
Відповідне рішення ухвалив суд після розгляду справи Джой Марчі. У січні 2015 року вона пошкодила ногу, коли перелазила через пагорб снігу. За словами жінки, це сталося через халатність муніципальної влади.
Міська влада стверджувала, що сніг в той час, коли Марчі пошкодила ногу, не прибрали, бо не було фінансування. Тож передусім від снігу очищували стоянки. Через це утворилися кучугури на узбіччях. Перелазивши через одне з таких Джой травмувала ногу.
Суд ухвалив рішення, що постраждала має довести, що “у середньостатистичному випадку” вона б не пошкодила ногу, якби в о цій порі влада краще прибирала б сніг.
Тепер жінка вимагає компенсувати їй 1 мільйон канадських доларів (понад 800 тисяч доларів США). Розгляд цієї справи ще не відбувся.
- В Техасі Даніель Ролз зумів довести в судовому порядку, що він впав на стоянці й травмував голову, бо його “напоїли в барі”. Тепер він отримає від закладу компенсацію розміром 5,5 млн доларів.