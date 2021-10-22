Верховний суд Канади дозволив громадянам подавати позови на муніципальну владу, яка не прибрала чи неналежним чином прибрала сніг, що призвело до загрози життю та здоров'ю людей. Також можна буде вимагати компенсацію.

Про це повідомляє BBC.

Відповідне рішення ухвалив суд після розгляду справи Джой Марчі. У січні 2015 року вона пошкодила ногу, коли перелазила через пагорб снігу. За словами жінки, це сталося через халатність муніципальної влади.

Міська влада стверджувала, що сніг в той час, коли Марчі пошкодила ногу, не прибрали, бо не було фінансування. Тож передусім від снігу очищували стоянки. Через це утворилися кучугури на узбіччях. Перелазивши через одне з таких Джой травмувала ногу.

Суд ухвалив рішення, що постраждала має довести, що “у середньостатистичному випадку” вона б не пошкодила ногу, якби в о цій порі влада краще прибирала б сніг.

Тепер жінка вимагає компенсувати їй 1 мільйон канадських доларів (понад 800 тисяч доларів США). Розгляд цієї справи ще не відбувся.