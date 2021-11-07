Про це повідомляє канадське видання Global News.

Більше десятка дошкільнят сиділи на уроці підготовки до школи, коли до них у клас раптово заскочив лось.

На зображеннях, поширених у соціальних мережах, видно, як лось стоїть у класі перед розбитим вікном або як він сидить за закритими скляними дверима.

На підлозі видно осколки – тварина пробіглакрізь скляні двері, розбивши їх вщент.

Лося і до того бачили в місті – вочевидь, він заблукав. Однак, ніхто не зачіпав тварину, оскільки він ніяк не шкодив жителям міста. Проте, після прориву в школу довелося викликати спеціалістів.

Тварину цілою та майже неушкодженою (окрім кількох порізів від скляних дверей) довезли до безпечного місця; Фото: Saskatchewan Environment | Facebook

Після того, як дітей безпечно евакуювали з класу, офіцери з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Саскачевану заспокоїли лося транквілізаторами та завантажили його у вантажівку. Опісля тварину відвезли в безпечне місце та відпустили.