Про це повідомляє канадське видання Global News.
Більше десятка дошкільнят сиділи на уроці підготовки до школи, коли до них у клас раптово заскочив лось.
На зображеннях, поширених у соціальних мережах, видно, як лось стоїть у класі перед розбитим вікном або як він сидить за закритими скляними дверима.
We're told the little guy was injured (I supposed breaking through a window will do that). So right now it's chilling and they are waiting for animal control and to arrive. pic.twitter.com/Kv4zEePUiF
— Pat Dubois (@patdubois) November 4, 2021
На підлозі видно осколки – тварина пробіглакрізь скляні двері, розбивши їх вщент.
Лося і до того бачили в місті – вочевидь, він заблукав. Однак, ніхто не зачіпав тварину, оскільки він ніяк не шкодив жителям міста. Проте, після прориву в школу довелося викликати спеціалістів.
Після того, як дітей безпечно евакуювали з класу, офіцери з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Саскачевану заспокоїли лося транквілізаторами та завантажили його у вантажівку. Опісля тварину відвезли в безпечне місце та відпустили.
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