4 листопада учні канадської провінції Саскачеван отримали неочікуваний урок природознавства, коли посеред уроку крізь скляні двері класу до них заскочив лось.

Про це повідомляє канадське видання Global News.

Більше десятка дошкільнят сиділи на уроці підготовки до школи, коли до них у клас раптово заскочив лось.

На зображеннях, поширених у соціальних мережах, видно, як лось стоїть у класі перед розбитим вікном або як він сидить за закритими скляними дверима.

We're told the little guy was injured (I supposed breaking through a window will do that). So right now it's chilling and they are waiting for animal control and to arrive. pic.twitter.com/Kv4zEePUiF — Pat Dubois (@patdubois) November 4, 2021

На підлозі видно осколки – тварина пробіглакрізь скляні двері, розбивши їх вщент.

Лося і до того бачили в місті – вочевидь, він заблукав. Однак, ніхто не зачіпав тварину, оскільки він ніяк не шкодив жителям міста. Проте, після прориву в школу довелося викликати спеціалістів.

Після того, як дітей безпечно евакуювали з класу, офіцери з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Саскачевану заспокоїли лося транквілізаторами та завантажили його у вантажівку. Опісля тварину відвезли в безпечне місце та відпустили.