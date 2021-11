Про це повідомляє канадське видання Global News.

Більше десятка дошкільнят сиділи на уроці підготовки до школи, коли до них у клас раптово заскочив лось.

На зображеннях, поширених у соціальних мережах, видно, як лось стоїть у класі перед розбитим вікном або як він сидить за закритими скляними дверима.

We're told the little guy was injured (I supposed breaking through a window will do that). So right now it's chilling and they are waiting for animal control and to arrive. pic.twitter.com/Kv4zEePUiF

— Pat Dubois (@patdubois) November 4, 2021