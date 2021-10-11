У Канаді за кілька сантиметрів від голови жінки приземлився метеорит – він пробив дах і стелю будинку.

Про це повідомляє канадське видання Surrey Now.

4 жовтня у канадському місті Голден на південному сході провінції Британська Колумбія деякі місцеві жителі бачили спалах на нічному небі та вогняну кулю, що падала додолу.

Тоді ж Рут Гамільтон прокинулася від гучного звуку. За кілька сантиметрів від своєї голови, на подушці, жінка побачила шмат породи.

Від переляку, вона викликала правоохоронців. Ті дійшли до висновку, що це був метеорит, який бачили до того в небі. Він пробив дах будинку Рут, стелю та приземлився на подушці жінки.

З Рут Гамільтон все добре, вона не отримала жодних травм. Жартує, що метеорит просто промазав – на місці його падіння зазвичай під час сну знаходиться голова жінки. Однак, говорить, що цей випадок значно допоміг їй у переосмисленні життя:

“Єдине, про що я можу сказати, це те, що життя дорогоцінне, і його можна втратити в будь-який момент, навіть якщо ти думаєш, що ти в безпеці у своєму ліжку”, – сказала жінка.

І все ж шокує те, що біля неї приземлився шмат небесного тіла, якому мільярди років. Рут стверджує, що залишить цей “камінець” на пам’ять, щоб показати своїм онукам.