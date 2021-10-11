Про це повідомляє канадське видання Surrey Now.

4 жовтня у канадському місті Голден на південному сході провінції Британська Колумбія деякі місцеві жителі бачили спалах на нічному небі та вогняну кулю, що падала додолу.

Тоді ж Рут Гамільтон прокинулася від гучного звуку. За кілька сантиметрів від своєї голови, на подушці, жінка побачила шмат породи.

Фото: Surrey Now-Leader

Від переляку, вона викликала правоохоронців. Ті дійшли до висновку, що це був метеорит, який бачили до того в небі. Він пробив дах будинку Рут, стелю та приземлився на подушці жінки.

З Рут Гамільтон все добре, вона не отримала жодних травм. Жартує, що метеорит просто промазав – на місці його падіння зазвичай під час сну знаходиться голова жінки. Однак, говорить, що цей випадок значно допоміг їй у переосмисленні життя:

“Єдине, про що я можу сказати, це те, що життя дорогоцінне, і його можна втратити в будь-який момент, навіть якщо ти думаєш, що ти в безпеці у своєму ліжку”, – сказала жінка.

І все ж шокує те, що біля неї приземлився шмат небесного тіла, якому мільярди років. Рут стверджує, що залишить цей “камінець” на пам’ять, щоб показати своїм онукам.