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У Канаді міністр оголосив про відставку через проблеми з алкоголем

Міністр лісової промисловості та сільського господарства канадської провінції Альберта Девін Дрішен оголосив, що йде у відставку через вживання алкоголю.

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:56

Про це урядовець написав у Facebook.

Дрішен зазначив, що керівництво прийняло його заяву про відставку.

“Я визнаю, що моя особиста поведінка щодо алкоголю стала проблемою для уряду загалом”, – зазначив Дрішен.

Він додав, що шкодує через те, що трапилося, але вважає відставку найкращим варіантом для себе. Тепер Дрішен зосередиться на особистому здоров’ї та добробуті.

Анонімні джерела канадського каналу CBC News розповіли, що Дрішен вживав алкоголь у своєму робочому кабінеті в провінційному парламенті щонайменше 10 разів.

Нагадаємо, що канадський політик Вільям Амос помочився під час відеоконференції парламенту. Однак подібний інцидент з ним уже траплявся.

Перед цим політик з’явився оголеним під час відеоконференції з колегами. Без одягу політика бачили лише його колеги, але один з них зробив фото, яке пізніше з’явилося у мережі та ЗМІ. Потім депутат Себастьян Лемір визнав, що це він зробив фото. Він вибачився, але додав, що не розуміє, як світлина потрапила у ЗМІ.

  • Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо замаскував звичайний ноутбук компанії HP Inc. під Apple MacBook. Логотип HP не повністю покритий наклейкою з логотипом Apple.
Теги: алкогольне сп'яніння, відставка, Канада

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