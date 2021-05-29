У Канаді на місці колишньої школи-інтернату для корінного населення знайшли останки 215 дітей, деяким з яких було всього три роки.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Діти були учнями школи-інтернату для індіанців в провінції Британська Колумбія, яка закрилася в 1978 році. Останки були виявлені за допомогою фахівця з наземним радаром.

Зазначається, що канадська система шкіл-інтернатів, яка примусово відділяла дітей з числа корінних народів від їх сімей, являє собою “культурний геноцид”.

Задокументовано жахливі фізичні знущання, зґвалтування, недоїдання та інші злодіяння, від яких постраждали багато з 150 000 дітей, що відвідували школи, зазвичай керовані християнськими церквами від імені Оттави з 1840-х по 1990-і роки.

З’ясувалося, що більше 4100 дітей померли під час навчання в школі-інтернаті. Вважається, що смерть 215 дітей не була включена в цю цифру і, схоже, не була документована до цього моменту.