У Канаді підтвердили загибель 38 цуценят, яких з Києва в Торонто перевозила авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє CityNews Toronto, посилаючись на інформацію Сanadian Food Inspection Agency (Агентства з контролю якості харчових продуктів уряду Канади).

У суботу, 13 червня, в міжнародному аеропорту Торонто “Пірсон” приземлився авіарейс з приблизно 500 цуценятами. Після прибуття з’ясувалося, що 38 собак загинули, а багато інших страждали від зневоднення, слабкості або блювоти.

Джерело видання National Post розповіло, що на близько 500 цуценят, в тому числі 200 французьких бульдогів, було всього 300 кліток. Температура під час завантаження була вище 30 °C, через що тварини помітно страждали. Багатьох собак посадили в клітки без можливості пересування і без циркуляції повітря. Потім піддони транспортували в нижній відсік літака, де повітря циркулює дуже погано.