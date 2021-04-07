Про це повідомляє агентство Reuters.
Діти в школах перейдуть на дистанційне навчання до 18 квітня, при необхідності це термін може бути продовжений. У Торонто навчається найбільше учнів – близько 247 000.
У департаменті охорони здоров’я відзначили, що “поточні обставини вимагають прийняття важких рішень на місцевому рівні”.
Прем’єр-міністр Джастін Трюдо попередив про “дуже серйозною” третьої хвилі. У країні швидко зростає кількість госпіталізацій, особливо у відділеннях інтенсивної терапії.
“Весь світ стикаються з дуже серйозною третьою хвилею пандемії. А зараз і Канада”, – сказав Трюдо репортерам в Оттаві.
У Канаді за останній тиждень в середньому реєструвалося майже 5200 нових випадків захворювання коронавірусів в день, і було зареєстровано в цілому більше мільйона позитивних тестів і 23 000 смертей.
Найгустонаселенішу провінція Канади Онтаріо з суботи ввела більш жорсткий карантин.
На даний момент в Канаду доставили понад 10 мільйонів доз вакцини проти коронавируса. Трюдо сказав, що все з 38 мільйонів канадців, хто хоче зробити щеплення, зможуть зроблять це до кінця вересня.
- Раніше повідомлялося, що у Канаді зупиняють застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Oxford-AstraZeneca для людей молодше 55 років.