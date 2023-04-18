Про це повідомило ЗС Канади у Facebook.
Танки Leopard 2 були завантажені та перевезені 11 квітня. Їх направили на південний захід Польщі літаком Королівських ВПС Канади Boeing C-17 Globemaster III в межах програми Operation UNIFIER.
На сьогодні Канада передала 8 танків Leopard 2 як військову допомогу Україні.
Раніше міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter, що танки вже прибули до Польщі. Вона наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну та забезпечуватиме українців “засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні”.
Раніше у Канаді заявляли, що передадуть Україні понад 20 тисяч штурмових гвинтівок та більш ніж 2 мільйони боєприпасів.
- До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (екв. 1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.
- Канада передала Україні сім вантажів гуманітарної допомоги. Вони мають загальну вагу 25 тонн.
- Цього року Канада надасть Україні кредит у розмірі 1,8 млрд доларів. Кошти скерують для підтримки бюджету.