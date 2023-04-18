Про це повідомило ЗС Канади у Facebook.

Танки Leopard 2 були завантажені та перевезені 11 квітня. Їх направили на південний захід Польщі літаком Королівських ВПС Канади Boeing C-17 Globemaster III в межах програми Operation UNIFIER.

Фото: Canadian Armed Forces

На сьогодні Канада передала 8 танків Leopard 2 як військову допомогу Україні.

Фото: Canadian Armed Forces

Раніше міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter, що танки вже прибули до Польщі. Вона наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну та забезпечуватиме українців “засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні”.

Раніше у Канаді заявляли, що передадуть Україні понад 20 тисяч штурмових гвинтівок та більш ніж 2 мільйони боєприпасів.

Фото: Canadian Armed Forces

Фото: Canadian Armed Forces

Фото: Canadian Armed Forces